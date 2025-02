Oruam gasta mais de R$ 30 mil em acessório para os dentes

Oruam gasta mais de R$ 32 mil em grillz, joias para os dentes.

O que aconteceu

Oruam e TZ Da Coronel popularizam as peças no país, que podem ser feitas em ouro, prata ou cristais. Os rappers desembolsaram mais de R$ 32 mil.

Carla Sines, joalheira especializada em joias dentais, já produziu peças para Oruam. "Fiz as joias para grandes artistas e influenciadores como Oruam, TZ da Coronel, Maru2D, Alee e Fernanda Valença. Muitas pessoas acham que o grillz é apenas para pessoas do rap e do trap. Porém, as joias dentais são a pura identidade própria de cada pessoa. Hoje em dia os grillz tem uma infinitude de estilos que podemos abordar, daí conseguimos trabalhar na essência de cada um".