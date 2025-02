O Sincerão vai causar virada? O que diz parcial de Enquete UOL do BBB 25

O sexto Paredão do BBB 25 (Globo) tem apenas Camarotes em sua disputa: Diogo Almeida, Vitória Strada e Vilma estão em julgamento e um deles vai ser eliminado no programa de terça-feira (25). Uma parcial da enquete UOL mostra como está a disputa no 6º Paredão do programa.

Parcial da enquete UOL

O cenário das últimas horas permaneceu inalterado, apontado que Vilma pode ser eliminada na noite de terça-feira (25). Na parcial das 22h15 (horário de Brasília), ela acumulava 46,36% dos votos.