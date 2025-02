Maya Massafera rebate comentário e gera polêmica: 'Rico gosta de magreza'

Horas depois de defender sua magreza em vídeo, Maya continuou seu ponto de vista e relacionou o estar magro a certos padrões culturais e sociais. "Gente rica ou francesa, ou que entende muito de moda, é apaixonada por magreza. Então assim, eu não estou nada magra para eles ou para brasileiros da elite. Agora, gente mais simples vai me achar magra. É normal, gente, desde que história é história".

Ao dizer que fez faculdade no Instituto Marangoni, na Itália, em Milão, Maya tentou explicar o contexto histórico da Idade Média com os gostos da realeza. Ela atribui à faculdade o conhecimento de que ali os plebeus preferiam as pessoas mais gordas — devido à fartura da realeza.

Sem refletir sobre a real necessidade da indústria da moda preferir valorizar corpos magros que levam modelos a desenvolverem doenças e distúrbios alimentares, Maya segue justificando seu gosto pela magreza citando até mesmo a Vogue."Hoje, as pessoas mais simples gostam de uma pessoa mais encorpada. E as pessoas mais fashion, a Vogue, a Europa, os desfiles de moda, a elite, gostam de pessoas mais magras".

A influenciadora reafirmou que não estava magra demais: "Não tem porque atacar o mundo. 'Ah, você está magra demais', não. [Foi] você [que] aprendeu a gostar de gente mais gorda por causa da sua condição financeira. Quem é magra vice-versa, e está tudo bem. Que bom quem quer ser gordo e pode ser gordo, quem quer ser malhado. Eu gosto de mulher magra, acabou. (...) Se você não gosta, tudo bem. É uma questão de cultura".

Com as declarações, Maya acabou gerando uma polêmica. As falas da influenciadora digital geraram críticas nas redes sociais.