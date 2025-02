Mateus comenta discussão envolvendo Vitória no BBB: 'Choro embargado'

Mateus, porém, se mostrou orgulhoso da reação de Vitória. "Muito feliz com como a Vitória se posicionou nessa situação toda, sabe? Gritando quando tem que gritar. Eu falei para ela lá dentro: 'Amiga, se tiver que gritar, grite. E grite alto, porque a situação aqui pede isso'. Eu e a Vitória, a gente não tende a ser esse tipo de pessoa, muito 'armada'. Mas o jogo, a dinâmica pede. Eu acho muito bacana ver que ela entende isso. O jogo vai nos exigir algumas coisas que não definem quem a gente é aqui fora, e é isso. Mas estou muito animado, muito feliz com a trajetória dela".

Por fim, ele convocou os fãs para votarem pela eliminação de Diogo Almeida e proteger a atriz. "Nada disso de dividir voto não, tá? Se tu ouvir alguém falando 'ai, eu voto na Vilma', tu fala: 'Cara, pra quê, se está todo mundo votando no Diogo? Explica pra mim'. Então é isso. Vamos votar, continuar votando. Também estou aqui nessa pelo computador e celular. Vamos juntos".

