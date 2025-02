Piovani compartilha mensagens de apoio após negar pedir desculpas a Neymar

Luana Piovani, 48, compartilhou mensagens de apoio que recebeu de seguidores por se recusar a publicar um pedido de desculpas a Neymar, 33, em suas redes sociais.

O que aconteceu

Neymar pede uma indenização de R$ 50 mil após ser xingado de "escroto" e "mau-caráter" pela atriz. Piovani preferiu seguir com a briga na Justiça do que publicar um pedido de desculpas ao jogador do Santos. Com isso, o Tribunal de Justiça de São Paulo acatou a solicitação de uma queixa-crime e ela responderá por injúria e difamação.

Após a divulgação de sua decisão, Piovani compartilhou um meme debochando da situação. Na imagem, um menino aparece com a mãe, dizendo: "mãe, eu sou gay". A mulher responde: "nossa, que alívio, filho. Achei que ia dizer que era fã do Neymar".