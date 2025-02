Filho de Deolane é detido após dirigir Ferrari sem habilitação em SP

As detenções aconteceram durante a Operação Pancadão. O objetivo é coibir a prática de rachas na via pública e o barulho causado pela aceleração excessiva de carros, que perturbam a vizinhança da região.

Splash procurou a advogada de Deolane Bezerra, Adélia Soares, caso a influenciadora deseje se manifestar sobre o caso. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.

Em agosto do ano passado, outro filho de Deolane teve o carro apreendido pela polícia. Giliard Bezerra circulava com um veículo avaliado em R$ 3 milhões com "irregularidades administrativas". À época, ele também não tinha carteira de habilitação.