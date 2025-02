Justin Bieber desmente rumores de recaída em drogas: 'Melhor momento'

Fotos recentes de Justin Bieber em Nova York geraram novos rumores sobre uma possível recaída em drogas, mas a equipe do cantor foi rápida em negar as especulações.

Porta-voz assegurou ao site TMZ que a narrativa de que Bieber estaria usando substâncias pesadas não é verdadeira. "Ele está em um dos melhores momentos da sua vida".

O cantor, conhecido por sua carreira turbulenta, tem enfrentado uma enxurrada de especulações sobre sua saúde física e mental. A equipe do artista não apenas refutou os rumores de abuso de drogas, mas também se mostrou desapontada com o tratamento constante do público e da mídia.