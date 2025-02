Ex-BBB Hariany anuncia fim de namoro com Matheus Vargas, filho de Leonardo

Matheus Vargas ainda não falou sobre o assunto em rede social. Última publicação dele no Instagram foi de 13 de fevereiro, com uma participação no programa da cunhada Virginia Fonseca, no SBT.

Apesar de escrever que estava mal, na manhã desta segunda-feira (24) Hariany já apareceu sorridente. Ela divulgou link de vendas de sua marca de roupas, a Wemood.

Matheus é o segundo filho de Leonardo que termina relacionamento em menos de uma semana. João Guilherme e Bruna Marquezine também colocaram um ponto final na relação.

Hariany anunciou término no Instagram e na sequência divulgou link de vendas da sua marca Imagem: Reprodução/Instagram @hariany

Término de Hariany com Matheus foi o segundo desde a última semana na família do cantor Leonardo. Na quarta (29), Bruna Marquezine e João Guilherme terminaram a relação de "forma amigável".

Hariany esteve na festa de aniversário do agora ex-cunhado no começo do mês em Goiás. Ela chegou a abrir os pontos de cirurgia nos seios após "exageros".