'Moleca' e 'bagaceira': a Fernanda Torres de 'Os Normais' ainda está aqui?

Ela é muito autêntica. A gente gargalhava, falava muita lorota. Ao mesmo tempo, em que ela é a pessoa mais culta e inteligente, ela também é muito bagaceira. Estávamos falando de cinema e, de repente, do nada, ela jogava uma coisinha muito absurda.

Olivia Torres

Concorrente ao Oscar contava histórias da família Paiva como se fossem dela, lembra Olivia. "Ela estava com esse filme dentro dela. Com toda a carga emocional, memória, doçura, dor e exaustão, por todo o sofrimento. Nosso trabalho era observá-la, escutá-la e responder com honestidade."

Ela é profissional até o último fio de cabelo. Se o Walter Salles tivesse pedido para gravar a mesma cena 50 vezes, ela estaria ali fazendo, ouvindo, trabalhando, pensando nas melhores possibilidades. Incansável.

'Os Normais' e a dança do passarinho

Rui (Luiz Fernando Guimarães) e Vani (Fernanda Torres) marcaram época em "Os Normais", série exibida pela Globo entre 2001 e 2003. Foi Luiz Fernando Guimarães quem indicou a amiga para o papel. Eles trabalharam juntos no filme "O Que é Isso, Companheiro?", em 1997 — assim como "Ainda Estou Aqui", obra também retratou período da ditadura militar.