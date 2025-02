Fernanda Torres mostra detalhes de vestido grifado da Dior usado no Bafta

Nas imagens vemos o croqui do vestido e profissionais trabalhando na peça. Fernanda Torres marcou o perfil da Dior seguido de um emoji de flor e também deu créditos das fotos para Sophie Carre.

Comentários exaltam a brasileira e mostram expectativas para o vestido que Fernanda vai usar no Oscar no próximo domingo (2): "Estou curioso para saber qual look você vai usar quando ganhar o Oscar", comentou um fã. "De Djalma Noivas [de 'Tapas e Beijos'] para Dior, que glow up! Amo!", disse outra.

A apresentadora Eliana também comentou no post e agradeceu a representação da brasileira na cerimônia de Hollywood: "Deu até um frio na barriga. Até parece que estamos indo com você para este acontecimento mundial. Obrigada por representar tão brilhantemente o nosso país. A arte salva. Beijo carinhoso, Fernanda". O comentário foi curtido pela conta de Fernanda Torres.