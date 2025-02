Ex-paquitos da Xuxa se reencontram em evento no Rio: 'Amizade desde 1989'

Três dos paquitos do "Xou da Xuxa" se reencontraram em evento de tênis no Rio de Janeiro neste fim de semana.

O que aconteceu

Os ex-paquitos trabalharam juntos no programa da Xuxa no final dos anos 80 e início dos anos 90. Reencontro ocorreu no Rio Open 2025 de tênis, no Jockey Club do Rio de Janeiro.

Eles posaram juntos para uma selfie. Quem publicou a foto foi Claudio Heinrich, 52, ao lado de Robson Barros, 55, e de Marcello Faustini, 45.