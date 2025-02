Ex-BBB Kerline diz que foi seguida por stalker em praia no Rio de Janeiro

A ex-BBB Kerline Cardoso disse que foi seguida por um stalker neste domingo (23), em praia do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Nos Stories de seu Instagram, a influenciadora contou que teve uma crise de ansiedade e estava indo embora da praia. "Estou saindo da praia rápido, tive uma crise de ansiedade. Comecei a receber umas mensagens no meu direct de um cara que me stalkeia desde que eu sai do BBB, e ele é daqui".

A ex-BBB contou que ficou assustada ao receber mensagens sobre tudo que estava fazendo na praia. "Pela primeira vez eu recebi mensagens dele falando cada passo do que eu estava fazendo. Comprei um biquíni azul e ele falou. Eu e minha mãe pegamos nossas coisas na hora, estamos pagando e vamos embora".