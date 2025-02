Equipe diz que 'traumas e gatilhos' de Camilla a fazem ferir pessoas

Na nota, a equipe reconhece que Camilla "fere pessoas ao seu redor".

Em sua maneira de se proteger, ela acaba, por vezes, ferindo aqueles ao seu redor —uma projeção dos traumas e gatilhos que, infelizmente, ainda carregam o peso do passado, inclusive em sua relação com Vitória .

A equipe concluiu dizendo que espera que Camilla possa melhor avaliar suas atitudes uma vez que estiver fora do BBB. "Entendemos que somente com o tempo e fora do confinamento, Camilla poderá olhar para si mesma com a clareza que a experiência permite".

LIVES

