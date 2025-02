Dieguinho: Ao expor falsidade de Camilla, brother fez o que o Brasil queria

Logo após a formação do Paredão no BBB 25, Guilherme saiu em defesa de Vitória Strada —que está na berlinda— e expôs a forma como Camilla vem tratando a atriz. O comentário desencadeou uma grande briga, e a atitude do brother foi um dos temas do Central Splash desta segunda-feira (24), com Dieguinho e Dantinhas.

Para Dieguinho, Guilherme fez o que o público do BBB 25 estava querendo fazer há muito tempo: expor as incoerências de Camilla quando o assunto é Vitória, e mostrar para a atriz esse comportamento da sister. Desde o desentendimento na última semana, a trancista tem feito diversos comentários sobre a atriz e, com a briga, declarou seu afastamento oficial dela.