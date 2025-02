Diego detona atitude de sisters e garante: 'Vou chamar no Sincerão'

Diego Hypolito, 38, tomou as dores de Vitória Strada, 27, após a sister ter um novo desentendimento com Thamiris, 33, e Camilla, 34, nesta madrugada, no BBB 25.

O que aconteceu

Após ouvir o lado da trancista na manhã desta segunda-feira (24), o ginasta afirmou para Guilherme que continua não concordando com as irmãs. Assim que acordou, Camilla tentou justificar suas atitudes com Vitória, garantindo que nunca foi agressiva com a atriz.