BBB 25: Camilla é a vilã da vez, mas será que título é justo?

O BBB estimula nossa imaginação a criar mocinhos e vilões durante a trajetória do programa. Mas será que é justo classificar as pessoas como essencialmente boas ou más? Acredito que não. Neste momento do jogo, Camilla tem aparecido como uma das grandes vilãs da temporada. Ao lado dela, mas não com tanta força por ora, concorre ao mesmo título a irmã, Thamiris.



Camilla não tem sido nada legal com Vitória. Mas, a edição deste domingo, 23, também mostrou um lado mais emotivo e vulnerável de Camila, uma das competidoras mais comentadas da temporada. Por isso, resolvi fazer uma breve retrospectiva sobre a participante: mais de uma vez, Camilla mostrou extrema preocupação com a mãe e os filhos fora da casa. O sonho dela é sair do programa com a possibilidade de oferecer um futuro melhor para a família.

Camilla também falou sobre a tentativa de se proteger no BBB, vestindo a máscara de jogadora durona, tentando colocar de lado os próprios sentimentos e agir de forma prática e fria. Imagine só: se ela acredita estar vivendo uma única oportunidade de melhorar a vida de quem ela mais ama, já pensaram o tamanho da pressão que ela mesma se impõe e o quanto deve ser difícil estar no lugar dela?

Aliás, a Camilla começou no reality tendo uma péssima experiência com os colegas de confinamento ao ser afetuosa. Quem se lembra de quando Eva e Renata a pouparam de um castigo apenas por ela ser a pessoa que cozinha. Camilla chorou muito ao assisti-las, sem saberem que estavam sendo transmitidas para a casa, e com razão.