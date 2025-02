Camilla diz que Vitória fez 'deboche' em treta: 'Vontade de dar um soco'

Camilla: "Ontem, no meio da sala, teve uma hora que fiquei muito mal pela forma que eu estava vendo todo mundo me humilhando, e teve uma hora que eu olhei para a Vitória e ela estava com uma cara de deboche. Aí, cara, que vontade de... dar um soco que me deu. Porque estava me dando um desespero ver todo mundo me apontando, todo mundo falando de mim. Quem não estava falando de mim para mim, estava falando de mim ali. Eu estava vendo todo mundo falando de mim ao mesmo tempo. E eu falei: 'Para!'. Sabe?".

Thamiris: "Aí ninguém olhou para ver a cara da Vitória".

