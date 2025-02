Belo confessa estar sem tempo para sexo, só trabalho: 'Estou devagar'

Belo, 50, abriu o jogo e confidenciou que a vida sexual está "muito sossegada". O cantor não entrou em detalhes sobre o romance com a modelo Rayane Figliuzzi, mas afirmou que está trabalhando muito em 2025 e não está tendo tempo para dar atenção a sua intimidade.

Estou devagar [para sexo]. Estou trabalhando com muita coisa, tendo tempo de nada, muito sossegado. O Carnaval vai ser uma doideira e [já] venho de turnê do Soweto.

Belo, em estreia do quadro Café com Ex, da Betnacional

"Eu poderia ganhar"

Splash acompanhou a gravação do quadro Café com Ex a convite da Betnacional. Na atração, Ana Maria Brisa, personagem do humorista Maicon Sales, receberá um convidado para um café da manhã semelhante ao feito por Ana Maria Braga com o eliminado do Big Brother Brasil.