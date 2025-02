BBB 25: Vitória Strada, Diogo Almeida e Vilma defendem permanência

Diogo Almeida: "Eu to vivendo aqui, procurando evoluir a cada dia, ser melhor a cada dia. Quero muito ficar até a Final. Tenho trocas sinceras. Eu tenho me relacionado com as pessoas verdadeiramente. E estou sendo eu e buscando não perder a minha essência.

Vilma: "Estou aqui realizando um sonho. Esperei 25 anos para estar nesta casa. Gostaria de pedir ao Brasil para ficar.

Vitória Strada: "Isso está sendo a coisa mais louca e mais incrível que eu já vivi em toda minha vida. Eu já tinha certeza do quanto eu queria estar aqui. Quero muito ficar e viver todas as experiências que eu puder aqui dentro".

BBB 25 - enquete UOL: Quem é o favorito para possível repescagem?