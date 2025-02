Fim da aliança: Entenda a briga entre Vitória Strada e Camilla no BBB 25

Camilla chegou a abraçar a então amiga e dizer que estava torcendo por ela. Em dias anteriores, elas haviam trocado farpas e até insinuado que não jogariam mais juntas.

Ao ver a cena, Guilherme pontuou que a carioca estava sendo "incoerente". "Rapidinho, deixa eu falar uma coisa, Camilla. É uma coisa que eu queria abrir. Na primeira oportunidade que você teve (...) disse assim: 'Guilherme, se a ordem da votação fosse diferente, eu votaria na Vitória", declarou.

Camilla disse que votaria em Vitória sim, uma vez que sua prioridade é Thamiris. Guilherme recordou a votação da semana anterior, em que Camilla criticou Vitória por não votar em conjunto com ela e indicou que votaria na atriz. "Eu jamais faria isso com um aliado, se o Diego fizesse isso, se a Dani fizesse isso, se a Delma, que é minha sogra. Eu jamais iria votar na pessoa que é 'o meu', porque isso pra mim é soltar a mão. Era o momento que a Vitória mais precisava de apoio, porque a pessoa que ela mais ama, que é o Mateus, estava no Paredão. Vocês só vieram mudar com ela totalmente quando o Mateus saiu", disse Guilherme.

As duas começaram a discutir aos gritos e, em determinado momento, com lágrimas nos olhos. "Você sempre vem com sete pedras na mão (...) Me colocou como a traíra do grupo" afirmou Vitória. "Eu sempre te defendi".

Camilla, por sua vez, disse que Vitória a transformou na "preta agressiva" ao dizer que ela estava sendo grosseira. "Eu não quero falar com você e não vou maios jogar com você. Que eu seja julgada por isso", disse. "Isso é muito errado", rebateu Vitória.

Vitória chegou a perder a paciência ao ouvir de Camilla que ela deveria "aproveitar o momento" para se mostrar. "Você precisa ser uma escr*ta assim com uma pessoa?", questionou.