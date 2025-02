Bárbara Evans explica afastamento de Monique Evans: 'Pediu para eu sumir'

Após o assunto voltar à tona, Bárbara Evans, 33, esclareceu o motivo de não ter mais contato com Monique Evans, 68.

O que aconteceu

A modelo se pronunciou nas redes sociais, após sua mãe dar uma entrevista ao Portal Léo Dias, no Baile da Vogue, afirmando não falar mais com a filha. Por meio dos Stories do Instagram, Bárbara Evans esclareceu a história.

Ao afirmar que não gostaria de falar sobre este assunto, ela garantiu que as duas não tiveram apenas uma discussão. "Não foi uma briga simples, acredito que ela não lembre direito dos áudios que me mandou. Nunca esperei ouvir todas aquelas coisas de uma mãe", escreveu.