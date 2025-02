Após madrugada tensa, Camilla chora e afirma: 'Ninguém está falando comigo'

Em referência ao seu desentendimento com Vitória Strada, a sister ainda garantiu: "Poucas pessoas vieram a mim tentar entender o que aconteceu. Só escutaram um lado. Ontem eu tava mal. O outro lado [Vitória] foi super acolhido. Eu, ninguém me perguntou nada".

Ontem eu não fiz um climão dentro da casa. Minha irmã estava no Paredão. Quando eu vi que minha irmã tava no Paredão, eu falei, eu tô no Paredão. Eu sabia! Eu pensei em não ir com minha irmã. Quando tava sendo ao contrário, tava tudo bem. O clima tava tudo ok. Quando mudou isso, pronto.

Pouco depois, Diego Hypolito se juntou a conversa, para aconselhar Camilla, que explicou novamente sua briga com a atriz e garantiu que nunca foi a mais próxima da sister. "Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe. Só quem sabe o que aconteceu foi eu, Thamiris e Vitória. Eu não me afastei da Vitória por conta do voto. Não foi por conta do voto!".

