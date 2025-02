Ana Paula Araújo faz rara aparição com Bernardinho em almoço de família

A jornalista Ana Paula Araújo e o treinador de vôlei Bernardinho, que estão namorando desde 2024, posaram juntos durante um almoço familiar.

O que aconteceu

A jornalista fez um raro registro ao lado do namorado durante o aniversário do irmão. "Aniversário do meu irmão favorito e único. Parabéns, Marco Antônio", escreveu a apresentadora do 'Bom Dia Brasil'.

Ana Paula e Bernardinho assumiram o romance em agosto do ano passado. A primeira aparição do casal foi durante um evento em São Paulo, onde eles posaram juntos para fotos.