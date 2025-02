Aline acusa sister de evitar conflitos no BBB 25: 'Você teria corrido'

A bailarina discordou. "Mas o que não tô me expondo. Todo Sincerão eu tô ali."

Naturalmente você foi puxada pra isso. Se não fosse algo que chegasse até você, você teria corrido disso, como fez em outros momentos . Aline

Renata tentou se justificar. "Não é correr. Como no meu subconsciente eu sou quem eu sou, eu não preciso ficar falando. Não preciso o tempo inteiro dizer para as pessoas."

Aline apontou que isso não funciona no programa. "Aqui não é a vida lá fora. Quando você fala: 'Lá fora não preciso dizer para as pessoas que eu gosto'. Aqui dentro você tem que dizer".

LIVES

