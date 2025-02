Aline e Diogo têm DR pela quantidade de lentilha: 'Você não cozinha'

O brother questionou a ex-policial militar se ela estava na intenção de arrumar confusão com ele, mas ela seguiu argumentando sobre a distribuição do alimento. "Porque eu vim aqui em cima? Não foi só pra falar sobre lentilha. Primeiro, explicar a linearidade dos fatos e explicar sobre o fato de eu já ter encontrado a lentilha dividida. [...] Foi um equívoco meu achar que a lentilha já tinha sido dividida. Não foi. Porque as pessoas que tem propriedade sobre o processo da alimentação são as pessoas que cozinham. Eu não tenho propriedade sobre o processo".

Depois de quase uma hora de discussão, os dois decidiram encerrar a conversa após Diogo afirmar que estava sem cabeça para isso, por estar com outros problemas na cabeça. Ofendida, Aline deixou o quarto e foi sozinha para área externa.LIVES

