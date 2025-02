Aline coleciona 'ranços' no BBB; veja quem já criticou a sister na casa

João Pedro chegou a pedir desculpas pelo irmão. "Ele pediu desculpas para você no Sincerão porque meu irmão não fala alto com mulher", explicou o brother. Os dois, no entanto, seguem trocando votos no reality.

Imagem: Reprodução/Globoplay

Gracyanne Barbosa

Aline escolheu criticar a influenciadora no Sincerão desta segunda-feira (17), pontuando que ela era "falsa" com Diego Hypolito. Gracyanne, por sua vez, disse ter "pena" da sister, que deveria escolher focar em seus próprios embates.

Anteriormente, elas também trocaram farpas pelas escolhas de Aline em seus apontamentos de Sincerão. "Eu criei uma expectativa exagerada sobre ela ser uma mulher empoderada, dona de si", disse Gracyanne para suas aliadas. "Ela tem o direito de fazer a escolha que ela quiser. Só não é mais o tipo de mulher em que eu me inspiraria".

Camilla e Thamiris

No último domingo (16), as irmãs analisaram as atitudes de Aline. "Eu não gosto do posicionamento dela. Todo o posicionamento que está tendo desde uma semana atrás, estou achando péssimo tudo o que ela tem feito, tudo. Acho que ela está dando tiro no próprio pé", afirmou Camilla. "Eu não estou errada no que estou sentindo. Ela está perdida porque está em cima do muro do Diogo. Ela está vendo as coisas acontecendo, mas por gostar deles, ela fica."