'Ainda Estou Aqui': exibição cresce 62% nos EUA na semana do Oscar

Oscar acontece durante o Carnaval

O Oscar acontece neste domingo (2), a partir de 21h (horário de Brasília). No Brasil, a premiação será exibida na TV Globo, na TNT e na plataforma de streaming Max.

"Ainda Estou Aqui" concorre ao Oscar de 2025 em três categorias, incluindo a de melhor filme. A produção também concorre na categoria de melhor filme internacional e melhor atriz, com Fernanda Torres.

Oscar no UOL

A premiação terá cobertura especial dentro do programa Noites de Carnaval, com a apresentação de Michelle Barros, no Canal UOL, UOL Play, Claro TV, Sky, Vivo TV, Oi TV, TVRO Embratel, Samsung TV, Zapping TV e no Youtube de Splash. No domingo (2), o programa começará às 21h para comentar a maior premiação do cinema.