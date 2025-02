Acordou tarde? Vitória corre risco no paredão mais importante do BBB 25

O colunista do UOL aponta que Vitória foi uma das grandes protagonistas dessa última semana de reality, principalmente por seus embates com as irmãs Camilla e Thamiris. Chico acredita que isso pode dividir o público, visto que boa parte das pessoas que votam no BBB estão comprometidas com Diogo e Vilma, que cativaram seus corações desde o início.

A turma quer se apaixonar já e assinar o contrato de 'eu sou o jurídico de Diogo, Vilma'. A Vitória chega tarde nessa disputa, com a melhor história até agora. A história clássica de vencedor de BBB, se a gente for analisar, mas eu tenho dúvidas da capacidade de mobilização dela

Chico Barney

