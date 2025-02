Viúva do ator de 'Chaves' visita túmulo: 'Escuto sua risada daqui'

No dia de aniversário de Bolaños, Florinda já havia postado uma homenagem ao seu falecido esposo. "Para mim você ainda está vivo, por isso te trouxe mariachis, uma serenata de amor eterno", escreveu a atriz, em um vídeo com muitas fotos antigas do ator.

A atriz também mandou um vídeo para o SBT celebrando o aniversário do seu esposo. "Nas minhas casas, tenho várias fotografias em todas as partes, do meu Roberto, gosto muito de vê-lo".

Florinda e Roberto se casaram em 2004 e ficaram juntos até a morte dele, em 2014.