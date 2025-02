Uma das séries mais amadas dos anos 1990 vai ganhar reboot; saiba detalhes

Sarah Michelle Gellar (em foto recente) deve protagonizar o reboot Imagem: Reprodução/Instagram

Trama vai narrar a continuidade do mundo de Buffy, partindo do ponto no qual a série parou. "Buffy, a Caça-Vampiros" foi veiculada entre 1997 e 2003, contando ao todo com sete temporadas.

Antes relutante, Sarah Michelle Gellar deu "cartão verde" para um reboot em 2024. O último trabalho da atriz é "Dexter: Pecado Original", de 2024, disponível no Paramount.