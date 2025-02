Sincerão da semana terá volta do Pipocômetro com participação de ex-BBBs

No Sincerão desta segunda-feira (24), o elenco do BBB 25 (Globo) será avaliado por convidados que já tiveram a experiência de participar do reality show.

O que aconteceu

Ana Paula Renault (BBB 16), Naiara Azevedo (BBB 22) e Ricardo Alface (BBB 23) são os juízes do novo Pipocômetro. Eles vão decidir quem "pipocou" e quem "mandou bem", além de escolher, dentre aqueles sobre os quais desejam ver os competidores discursarem ao apontarem seus oponentes.