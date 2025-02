Mateus Solano diz que beijo com Fragoso em 'Amor à Vida' teve 4 versões

Mateus Solano, 43, comenta sobre gravação de primeiro beijo gay da TV Globo, em "Amor à Vida" (2013).

O que aconteceu

O ator revelou que foram gravadas quatro versões do beijo entre Félix e Nico (Thiago Fragoso). Ele deu mais detalhes em entrevista a Ronnie Von, no Companhia Certa, que vai ao ar na segunda-feira (24) na RedeTV!.

Solano destacou que a cena foi repetida algumas vezes. "O beijo foi feito várias vezes. Era uma cena muito particular. A gente normalmente repete algumas vezes porque deu problema, mas a gravação do beijo no último capítulo da novela tinha toda uma equipe em volta e muito trabalho em cima daquela cena", relembrou.