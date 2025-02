Maria Cândida posa de lingerie e alerta: 'Transtorno alimentar é sério'

Maria Cândida, 53, posou de lingerie rendada e fez alerta sobre corpos reais.

O que aconteceu

A jornalista questionou o culto à magreza extrema. "Você tem visto posts de magreza excessiva? De musas, lindas, mulheres talentosas, que estão com corpo de criança de tão magras? Vi hoje uma delas, bem conhecida, e fiquei estarrecida", destacou em seu perfil no Instagram no sábado (22).

Ela ressaltou que ter gordura corporal é normal. "Tem algo de errado, gente! Decidi postar uma foto no meu pior ângulo, com todas as gorduras, porque corpos reais têm, sim, suas gorduras. Claro que quero perder bons quilos para chegar ao peso saudável. Mas nunca quero ficar com corpo totalmente diferente do meu biotipo."