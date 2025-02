Mãe de Oruam, esposa de Marcinho VP: quem é Marcia Gama?

Em 2010, Gama passou cinco meses presa. Por sua conhecida conexão a Marcinho VP e ao Comando Vermelho, Márcia foi acusada de lavar dinheiro para o tráfico a mando de seu marido, que está preso até hoje.

No ano passado, Márcia se queixou das despesas para visitar seu marido na prisão. Márcia Gama afirmou em entrevista na época que só conseguia ir em duas visitas mensais já que ele estava preso no Paraná, e solicitou que as visitas fossem agendadas com maior antecedência.

Marcia criou todos seus filhos sozinha. Com a prisão de Marcinho em 2001, ano em que Oruam nasceu, Marcia criou os cinco filhos, passando parte da vida no Complexo do Alemão.

Hoje em dia, Márcia é empresária de "personal wash". Viralizando nas redes pelos seus métodos de lavar tênis, Márcia criou uma empresa de restauração e limpeza de calçados - além de também ter uma loja de roupas.