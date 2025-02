Lilian Knapp foi pioneira no rock e teve sucesso regravado pelas Paquitas

A cantora Lilian Knapp, que morreu neste sábado (22), aos 76 anos, foi a primeira mulher a compor um rock no Brasil. Ela também teve composições produzidas por Raul Seixas e Paulo Coelho, e músicas regravadas por Paquitas, Chico César e Adriana Calcanhoto.

O que aconteceu

Sílvia Lílian Barrie Knapp, a Lilian, fez parte da dupla Leno & Lilian, que fez sucesso no Brasil nos anos 60 e 70. Na última semana, o marido dela, Cadu Nolla, havia revelado em suas redes sociais que Lilian estava na UTI.

A cantora foi internada devido a um tumor agressivo na pelve. Em novembro de 2024, Lilian teve dores no ciático e começou um tratamento. A família chegou a pedir ajuda com vaquinha virtual para ajudar no tratamento. Nas redes sociais, Nolla agradeceu o apoio recebido de Decio Picinnini, César Sampaio, Netinho, Perla, Jane e Herondy, Maritza Fabiani e outros amigos.