Lexa faz desabafo: 'Beirei a morte tentando salvar a minha filha'

Lexa relatou exatamente o que sentia. "Eu lembro de sentir uma dor de estômago muito forte, minha dor de cabeça não passava. Minha mão já estava de uma maneira que já não estava fechando mais... O fígado começou a entrar em falência. Não tinha mais para onde ir, nem para mim, nem para ela".

O parto foi marcado para 2 de fevereiro. "A minha filha nasceu com todas as coisas que eu estava sentindo. Ela nasceu com rins comprometidos, com fígado, com a pressão alterada. Muito pequenininha, mas muito linda", diz.

Marido de Lexa, Ricardo Vianna também lamentou a partida precoce da filha. "O que mais me dói como marido e como pai é não poder fazer nada, né? Estar dentro de um hospital e ver minha filha entubada e não poder fazer nada sobre aquilo. Ver minha mulher que, de repente, com mais um dia na gestação, ela poderia não estar do meu lado".

O que é pré-eclâmpsia

É uma doença hipertensiva (pressão alta), acompanhada da perda de proteína na urina (proteinúria). Ela aparece nas gestações a partir da 20ª semana. Segundo os especialistas, considera-se hipertensão arterial igual ou acima de 140/90 mmHg.