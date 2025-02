Justin Bieber se irrita com paparazzo em LA: 'Isso é desrespeitoso'

Justin Bieber, 30, se estressou com um fotógrafo em Los Angeles.

O que aconteceu

O cantor se irritou com o paparazzo ao sair de um restaurante com Hailey Bieber. A situação foi divulgada pelo site norte-americano TMZ no sábado (22).

Na situação, o cinegrafista agradeceu o famoso. O artista se incomodou e o questionou: "Mano, por que você está me agradecendo?".