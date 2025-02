'Achei que faria comédia': o desafio de atriz após 17 anos longe da Globo

Carreira longeva

Iara iniciou sua trajetória na TV em "Selva de Pedra" (1986), depois de se destacar em propagandas dos pneus Goodyear. "Fui convidada pelo diretor Walter Avancini, que era um diretor bambambã. Tive muita sorte, porque não é todo mundo que é convidado por Avancini. Foi um presente", diz, aos risos.

Essa história é superlegal. Me ligaram: 'Você é a menina dos pneus Goodyear?'. Eu falei: 'Sou, por quê?'. Responderam: 'O Walter Avancini quer falar com você'. Eu falei: 'Vai, para de encher, para de brincar'. Aí, eles me convidaram para uma reunião, ele deve ter gostado do tipo, achou que eu estava brincando, porque eu fazia tudo meio no improviso.

Iara Jamra

Iara Jamra interpretava Nina em "Rá-Tim-Bum" (1990), programa infantil da TV Cultura Imagem: Reprodução/TV Cultura

Anos depois da primeira novela, Iara interpretaria Nina, garotinha que contava histórias para a sua boneca, Careca, em "Castelo Rá-Ti-Bum", grande sucesso da TV Cultura entre 1990 e 1994. "Adoro. Foi um programa muito bem feito por uma equipe toda muito homogênea, todo mundo era amigo, foi um trabalho de equipe mesmo, interessante".

Mesmo com uma carreira consolidada, por que atriz passou 17 anos sem atuar em novelas da Globo? "Moro em São Paulo, eu acho que dificulta muito, porque sou uma atriz que faz papéis coadjuvantes. Mas não sei exatamente o que aconteceu. Fiz duas novelas na Record nesse tempo. Acho que me dediquei mais ao teatro."