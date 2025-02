Grávida de Taubaté abre jogo e cita seita demoníaca e gravidez psicológica

Maria Verônica contou ainda que, tempos depois, reencontrou o marido e eles "recomeçaram do zero". Ela diz também que a escola que havia recebido da seita foi fechada. Ela explicou sua ida ao programa. "Queria estar aqui para mostrar para as pessoas que, além daquilo que elas viram na mídia, tinha um pouco mais. Eu tive a gravidez psicológica mas o agir do demônio ali existiu."

Por que decidiu contar sua história

Por que decidiu falar agora. "Sempre fui orientada que eu se falasse abertamente, eu teria que arcar com as consequências. Se eu tivesse vindo há 13 anos, eu estaria aqui para apontar. E não é minha intenção. Vim para dizer para as pessoas que existem coisas assim e é possível viver como vivi, mentir como eu menti e se levantar."

Ela diz que não foi procurada por pessoas da seita. "Nunca mais tive contato com eles. A orientação era 'não pegue nada, não fale nada, não tenha contato'. A família do Kléber continua lá, mas ele não. Como eles vão lidar (com as declarações) eu não sei, mas meu coração está em paz. Fui ameaçada por algumas pessoas agora quando a gente apareceu. A gente recebeu muitas mensagens pedindo para não falar o nome porque íamos ser processados."

Maria também se diz preparada para enfrentar a repercussão de suas declarações. "Me preparei durante 13 anos. As armas que eu luto, talvez as pessoas não conheçam ainda."

Chorando, ela pediu desculpas às pessoas. "Perdão de ter feito isso, permitido que isso tivesse acontecido. Acreditem, é possível. Deus tudo pode."