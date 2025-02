'Garota do Momento': bastidores de novela têm climão entre Beto e Beatriz

O flagrante fará parte de um plano de Bia (Maisa) e Cássio. Durante um ensaio, a filha de Juliano (Fábio Assunção) insiste para que as cenas com beijo sejam treinadas.

Clarice (Carol Castro), Sérgio (Sergio Kalffmann), Cássio (Daniel Rangel) e Bia (Maisa) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Convencido pela vilãzinha, Sérgio (Sergio Kalffmann), que está produzindo a adaptação da obra de José de Alencar, decide ensaiar o beijo técnico com seu elenco. Primeiramente, Cássio ensaia uma cena com Bia.

Depois disso, ao treinar com Beatriz, o ator dá um beijo demorado, com a intenção de que Beto entre no local e veja a cena. E o plano dá certo, o irmão de Celeste (Débora Ozório) vê tudo.

Cássio (Daniel Rangel), Beatriz (Duda Santos), Bia (Maisa) e Sérgio (Sergio Kalffmann) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Tentando respeitar o novo trabalho de sua amada, o jovem assiste ao beijo calado, sem alvoroço. Porém, Beto claramente fica com ciúme da protagonista.