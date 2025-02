Ex-De Férias com o Ex tem casa assaltada e expõe crime nas redes

Flávio Nakagima, 38, teve sua casa assaltada em Praia Grande, litoral de São Paulo, na quinta-feira (20). A invasão ocorreu por volta de 15h30.

O que aconteceu

O surfista postou um vídeo mostrando o momento em que a propriedade foi invadida. A postagem foi feita em seu perfil no Instagram.

O ex-participante do De Férias com o Ex divulgou o vídeo no intuito de identificar os assaltantes. Além disso, contou como descobriu a invasão no telejornal Primeiro Impacto, do SBT.