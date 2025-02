'Cômica' e 'má-fé': as broncas da Justiça na defesa de Eduardo Costa

Nenhum dos argumentos apontados pela defesa se sustenta e chega a ser risível a alegação de que o cumprimento da prestação de serviços "comprometeria a subsistência do apenado e de sua família .

Juíza Maria Tereza Donatti

As broncas não param por aí. O Tribunal de Justiça também contestou as alegações da defesa sobre supostas irregularidades na intimação do músico. Segundo a magistrada, elas "beiram a má-fé".

No decorrer do processo, foram expedidas inúmeras intimações e cartas precatórias para endereços do apenado [Eduardo Costa], indicados pelos advogados, nos Estados de São Paulo e Belo Horizonte, mas ele jamais foi localizado em qualquer um deles.

A Justiça classificou como "blindagem" dos advogados anteriores a dificuldade em entregar documentos ao famoso. "Intimação deverá ocorrer através de seu email pessoal, conforme indicação da sua assessoria, uma vez que todas as demais tentativas de contato direto com ele foram infrutíferas".

Procurada por Splash, a defesa afirmou que "vem buscando todos os meios legais para estabelecer uma pena justa e razoável ao acusado".

Entenda a treta