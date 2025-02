Com biquíni branco, Deborah Secco é flagrada curtindo praia no Rio

Deborah Secco, 45, foi flagrada curtindo praia no Rio de Janeiro neste domingo (23).

O que aconteceu

A atriz aproveitou o dia de sol na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense. Deborah exibiu o corpo em biquíni fio-dental branco após mergulho no mar.

Recentemente, a atriz chamou a atenção com seu abdômen em um vídeo. O post foi feito no dia 6 de fevereiro em seu perfil no Instagram.