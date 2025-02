Bianca Andrade sobre vício em redes: 'Sinto culpa se não estou no celular'

Bianca Andrade, 30, fala sobre vício em redes sociais e ajustes na rotina para ter vida mais saudável nas telas.

O que aconteceu

A influencer contou como descobriu o vício. "O ponto de virada foi quando eu me tornei mãe e o médico falou: 'Bianca, é para evitar telas até os 2 anos do bebê'. Comecei a detectar que, desde os meus 16 anos, sinto culpa se não estou no celular, por achar que estou procrastinando e sendo menos profissional", disse à Marie Claire.

Ela detalhou a experiência de ficar sem redes sociais por um mês. "Na primeira semana, foi abstinência total. Não queria ver ninguém, me sentia triste e tinha a sensação de estar fazendo algo errado. Na segunda, achei que estava em depressão e que ia surtar. A minha médica me mandou tomar sol e socializar, ela não quis me medicar. Na terceira, comecei a entender o que é a vida offline, e a achar incrível. Na quarta, não queria mais voltar para as redes."