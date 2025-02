BBB 25: Thamiris sugere que Guilherme está em 'zona de conforto'

Em conversa com Camilla e Gracyanne no BBB 25 (Globo), Thamiris voltou a reclamar de ter sido escolhida por Guilherme para o Castigo do Monstro. Na ocasião, a nutricionista criticou o jogo do brother.

O que aconteceu

Para Thamiris, Guilherme está em uma "zona de conforto" no jogo: "É muito confortável fazer o jogo que ele está fazendo porque a sogra dele [Delma] é muito querida. Por esse motivo muita gente tem consideração por ele."