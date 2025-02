BBB 25: Thamiris destila ódio por Diogo após Big Fone: 'Ranço inexplicável'

Thamiris, 33, admitiu estar furiosa com Diogo Almeida, 40, por tê-la colocado no Paredão ao atender o Big Fone no sábado (22).

O que aconteceu

A nutricionista admitiu que está com um 'ranço inexplicável' do ator. "Vai você! Chama tua namorada, tua mãe, teus amigos! Não quero, não sou obrigada. Eu me arrependo de na hora não ter falado: 'Não vou, não sinto verdade em você, e não vou a lugar nenhum com você'. Olha, que ranço! Estou com ranço inexplicável", desabafou ela, no Raio-X deste domingo (23).