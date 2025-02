BBB 25: Maike pensa em trocar voto após revelação de Joselma

Ninguém sabe o poder que ela tem ali, né? , analisa Delma, se referindo ao Poder Curinga do Sim ou Não arrematado por Camila.

Joselma também diz que não sabe o voto de Daniele, nem o de Aline. No entanto, ao ser questionada por Maike sobre a justificativa de voto do ginasta em Camilla, a pernambucana pontua: "As conversas que a gente teve todo mundo, que também ele percebeu as coisas quando ele entrou no quarto, que foi quando ela fechou os quartos porque ficava arengando que a cama era dela".

De vez em quando ela solta umas graças de brincadeira, mas tem pessoas mais sensíveis que se ofendem , opinou Delma.

Renata também deu seu parecer. "Ainda bem que o Diego viu, finalmente as pessoas estão vendo as coisas que eu falo", disparou a bailarina.

