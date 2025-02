BBB 25: Líder João Pedro revela 2ª opção de voto: 'Ela não joga'

João Pedro já decidiu quem vai indicar direto ao sexto Paredão do BBB 25 (Globo), mas já planeja uma segunda opção, em caso de dinâmica diferente.

O que aconteceu

Os brothers tentam tranquilizar Diogo Almeida, que já está no Paredão após ter atendido ao Big Fone. "Mas vai dar certo, Diogo, tu vai voltar do Bate-Volta, porque se tem uma coisa que tu bate, é volta", diz Renata. Maike completa: "Você ainda vai voltar com dinheiro ou alguma coisa". "Torçam por mim", pede o ator.