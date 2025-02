BBB 25: Joselma conta conversa que ouviu: 'Vão votar é na Aline'

A dona de casa esclarece que as sisters não citaram nomes, mas afirma ter entendido por causa do contexto do assunto.

Renata questiona se haveria relação com algo que possa ter acontecido na Xepa e cita o desentendimento envolvendo Vilma. "E Aline ainda fica lá, e ela gosta dos dois e nem ajuda", completou a bailarina, afirmando ter sido uma fala de Camilla.

João Pedro acredita que a trancista está brava com a policial militar.

