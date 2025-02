BBB 25: Guilherme critica Camilla: 'Chateou-se mais que a própria Thamiris'

Para Guilherme, a ira da trancista tende a aumentar ainda mais após a formação do Paredão deste domingo (23). "Ela ficou mais chateada do que a própria Thamiris. E vai ficar muito mais amanhã então."

No Raio-X de hoje, Camilla admitiu que está vivendo seu pior dia dentro do Big Brother Brasil. "Não sei qual a mecânica que vai acontecer no Paredão. Mas eu estou disposta a jogar. Se antes eu só pensava em jogo, como as pessoas estão falando, agora eu vou pensar em jogo duas vezes mais."

